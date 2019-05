Inscrições para concurso com 28 vagas de estágio na Sabesp em Osasco e região começam nesta segunda (13)

As inscrições para o concurso público com 947 vagas de estágio na Sabesp em todo o estado serão abertas nesta segunda-feira (13), no site www.concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 55 para os estudantes do ensino médio e técnico e R$ 75 para superior.

O concurso tem 28 vagas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba, para estudantes do ensino médio regular, médio técnico e superior.

Na região, são cinco vagas para estudantes do ensino médio regular em Osasco, duas em Carapicuíba, uma em Barueri e uma em Santana de Parnaíba.

Há ainda uma vaga para alunos do ensino técnico em administração em Osasco e uma em Cotia; uma para técnico em edificações em Osasco; duas para técnico em informática em Osasco; uma para técnico em mecânica em Barueri e uma para técnico em química em Cotia.

Para os estudantes do ensino superior, há quatro vagas para quem cursa administração em Cotia, uma em Itapevi e uma em Osasco; três para alunos de engenharia civil em Cotia, duas em Osasco e uma em Carapicuíba.

Bolsa-auxílio de até R$ 1.068

Os estagiários habilitados e contratados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.068,00 para ensino superior; R$ 898,00 para estudantes do ensino médio técnico; e de R$ 812,00 para os de ensino médio regular.

Como benefícios, receberão vale-refeição, vale-transporte, assistência médica (exclusiva ao estagiário) e seguro contra acidentes pessoais.

O contrato de estágio é por tempo determinado, com duração máxima de 2 anos, ou ao término do curso. A carga horária é de seis horas diárias, ou seja, jornada de 30 horas semanais, com horário a ser estabelecido pela Companhia, e não conflitante com o horário do curso.