Pegadinha faz usuários do Facebook colocarem empresa sediada em Osasco no nome

Uma pegadinha que viralizou no Facebook faz os usuários colocarem iFood, empresa sediada em Osasco, em seu sobrenome na rede social.

A proposta enganosa “Cupom de colaborador iFood” oferece três cupons de R$ 42 no aplicativo para quem fizer os procedimentos para trocar o sobrenome para iFood.

Quem cai na pegadinha fica com o sobrenome como “iFood”, como Maria iFood, João iFood etc., no Facebook por 60 dias, prazo mínimo permitido pela rede social para a troca do sobrenome.

Em nota ao portal TechTudo, o iFood se pronunciou sobre a pegadinha: “O iFood esclarece que o conteúdo divulgado em redes sociais é falso. Como procedimento padrão de segurança, a empresa realizou testes e confirmou que o método não funciona. Todas as promoções são sempre divulgadas pelos canais oficiais da empresa, ou seja, redes sociais, aplicativo e SMS, e são acompanhadas por regulamentos com regras e condições claras de funcionamento”.

No Twitter, o iFood alertou os clientes de forma bem-humorada:

Dois boatos que estão rolando e venho aqui esclarecer:

– eu não vou casar

– não é colocando o sobrenome iFood que entra na lista de casamento, mas pode me mandar presente 🌚 — iFood (@iFood) 6 de maio de 2019

