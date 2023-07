Inscrições para cursos da Escola Livre de Artes de Itapevi vão até sexta-feira (14)

A Escola Livre de Artes de Itapevi está com as inscrições abertas para 240 vagas até esta sexta-feira (14). Das 240 vagas, 130 são para artesanato, 80 para desenho, e 30 para escultura. Para todas as vagas o pré-requisito é ter, no mínimo, 10 anos para se inscrever.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Cultura (Avenida Luiz Manfrinato, 194 – Centro).

Os interessados devem levar cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores de idade devem estar acompanhados de pais ou responsáveis.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-1871.