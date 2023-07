Parque de Barueri terá atividades educativas sobre trânsito durante férias escolares

O Departamento de Educação para o Trânsito (DET) levará ao Parque Municipal Dom José, na Vila Porto, em Barueri, mais uma edição do programa “Brincando nas Férias”, com atividades educativas gratuitas. A ação será realizada de 18 a 21 de julho, das 10h às 16h.

O “Brincando nas Férias” é aberto ao público em geral, exceto para atividades com bicicletas, que serão para crianças de 4 a 6 anos de idade.

O programa terá pista itinerante, onde as crianças andam de bicicletas em uma pista que remete ao trânsito e aprendem parar no semáforo, a hora certa de virar à direita e várias outras regras.

Haverá também outras atividades como jogo da memória, jogo da velha e área para pintarem, sempre seguindo a temática do trânsito. A novidade deste ano ficará por conta do “teatro de fantoches”.

O programa “Brincando nas férias” foi criado em Barueri no ano de 2018 e ocorre sempre nos períodos de recesso escolar de janeiro e julho. Além do conteúdo educativo e de conscientização, aproxima os agentes de trânsito, facilitando o aprendizado para as crianças, que são multiplicadoras do futuro.

