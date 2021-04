Inscrições para cursos gratuitos de portaria, eletricista e outros 11 vão até quarta (7) em Barueri

Estão abertas as inscrições para a 17ª fase do Programa Meu Futuro, da Prefeitura de Barueri. São mais de 1 mil vagas para 13 cursos gratuitos de qualificação profissional online destinados aos munícipes.

Os cursos oferecidos são de Eletricista Instalador, Portaria e Recepção, Técnicas de Segurança do Trabalho, Cuidador, Assistente Administrativo, Assistente de Departamento Pessoal, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Financeiro, , Liderança e Coaching, Auxiliar de Logística, Marketing Digital, Gestão de Qualidade e Técnicas de Oratória.

Os interessados devem morar em Barueri, ter 18 anos ou mais, ter concluído o Ensino Fundamental ou Médio (dependendo da exigência do curso) e possuir o Cadastro Cidadão atualizado no Ganha Tempo.

Ao término do curso, o aluno aprovado receberá um certificado digital de conclusão. As aulas terão início no dia 19 de abril e ficarão disponíveis na plataforma online até 12 de maio.

Inscrições nos cursos online gratuitos de Barueri:

As inscrições devem ser realizadas entre esta segunda e quarta-feira (7), no link do Programa Meu Futuro, que também está disponível nas redes sociais.

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri, responsável pela iniciativa, destaca que serão retirados da lista os cursos cuja quantidade de inscritos atingir o limite de ofertas de vagas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 e 4199-0513 ou pelo WhatsApp (11) 94272-7589.

