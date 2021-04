Inscrições para mais de 1 mil vagas de estágio na Caixa vão até dia 15

O Programa de Estágio da Caixa Econômica Federal 2021 está com as inscrições abertas. São mais de 1 mil vagas de estágio de nível médio, técnico e superior em todo o país.

As oportunidades de nível superior são para estudantes dos cursos de Arquitetura, Engenharia e Direito. Das mais de 1 mil vagas, 10% são destinadas às pessoas com deficiência (PcD). Além disso, o contrato é de até dois anos e pode ser prorrogado no caso de PcD.

Os interessados têm até o dia 15 de abril para se inscrever, exclusivamente pelo site do (CIEE) Centro de Integração Empresa Escola (https://pp.ciee.org.br/vitrine/768/detalhe). No ato da inscrição, o candidato deve indicar qual localidade deseja trabalhar.

A seleção para as vagas de estágio na Caixa será conduzida pelo CIEE, que aplicará uma prova online prevista parra ocorrer no dia 16 de abril. O edital e mais informações estão disponíveis no site do CIEE.

