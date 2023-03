Inscrições para Vestibular 2023 Univesp vão até 30 de março

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com as inscrições abertas para 25.350 vagas do Vestibular anual 2023.

São oferecidos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

As inscrições terminam no dia 30 de março, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br.

A prova (objetiva e redação) será realizada no dia 28 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 19 de maio.

O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas.

Veja os polos e cursos oferecidos na região:

Osasco – UAB

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras – Habilitação em Língua Portuguesa , Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Tecnologia em Processos Gerenciais.

Avenida Marechal Rondon, 263- Centro. Tel.: (11) 2183-0921/ osasco.uab@polo.univesp.br.

Barueri

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras – Habilitação em Língua Portuguesa , Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Tecnologia em Processos Gerenciais.

Avenida Andrômeda, 500, Alphaville, Barueri. Tel.: (11) 2078-7811 ramal: 7913/ barueri@polo.univesp.br.

Carapicuíba

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – CPS, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras – Habilitação em Língua Portuguesa , Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Tecnologia em Processos Gerenciais.

Avenida Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce. Tel.: (11) 4189-8888/ carapicuiba@polo.univesp.br.

Itapevi

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras – Habilitação em Língua Portuguesa , Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Tecnologia em Processos Gerenciais.

Rua Professor Irineu Chaluppe,65 – 4° Andar – Centro. Tel.: (11) 4142-7854/ itapevi@polo.univesp.br.

Jandira

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras – Habilitação em Língua Portuguesa , Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Tecnologia em Processos Gerenciais.

Rua Francisco Araujo Chaves, 100 – Jardim Europa. Tel.: (11) 4789-2459/ jandira@polo.univesp.br.

Santana de Parnaíba

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras – Habilitação em Língua Portuguesa , Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Tecnologia em Processos Gerenciais.

R. Verona, 19 – Jardim Isaura. Tel.: (11) 4154-2365/ santana@polo.univesp.br.