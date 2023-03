No sábado (25) e domingo (26), a cidade de Osasco recebe o 2° Oz Geek, evento que vai oferecer a oportunidade de se conectar com a cultura nerd, pop e geek em diversas temáticas, como animes, cartoons, literatura e cinema, com a presença de diversas atrações e profissionais desse universo.

publicidade

O evento será realizado na Escola de Artes César Antonio Salvi (R. Ten. Avelar Píres de Azevedo, 360, Centro), das 10h às 18h com entrada gratuita.

publicidade