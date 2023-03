Secretaria da Mulher de Barueri oferece curso de Docinhos de Festas

A Coordenadoria de Projetos da Secretaria da Mulher de Barueri está com inscrições abertas para um curso, em parceria com o Sebrae, para quem deseja empreender no ramo da culinária.

publicidade

O curso é de “Docinhos Clássicos para Festas”, que vai incluir aulas práticas e teóricas no Espaço Gourmet da Secretaria (Av. Sebastião Davino dos Reis, 756 – Jardim Tupanci).

As aulas serão ministradas de 3 a 13 de abril, das 13h30 às 17h.

Para participar é preciso se inscrever nesse link.

publicidade

As vagas são limitadas.