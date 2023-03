Grupo de Trabalho de Gênero do Cioeste se encontra com Ministra da Mulher em Brasília

Grupo de Trabalho de Gênero do Cioeste se encontra com Ministra da...

Na terça-feira (21), a secretária da Mulher de Osasco, Débora Lapas, integrante do Grupo de Trabalho (GT) de Gênero do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste), participou de reunião em Brasília, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com a Ministra da pasta, Cida Gonçalves.

Além dela, participaram da audiência as integrantes do GT de Gênero do Consórcio, as assistentes sociais e gestoras públicas Luciana Ribeiro e Letícia Martins, de Itapevi; o diretor de Programas e Projetos do Consórcio Carlos Abrão e a assessora Fabi Schot.

Na ocasião, a delegação do Cioeste apresentou alguns projetos para serem executados em parceria com o governo federal, abrangendo as cidades que fazem parte do Consórcio.

Uma das propostas foi o Programa Viver sem Violência. “Entre outros assuntos, falamos sobre a implantação de políticas públicas voltadas à autonomia da mulher”, ressaltou Débora Lapas.

Na oportunidade, o grupo foi convidado pela Ministra a participar do 1º Fórum Nacional de Organismos de Políticas para Mulheres, que fará uma construção junto às OPMs (Organizações de Políticas para Mulheres), para atender de fato às necessidades de cada cidade.