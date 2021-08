Inshallah! Novela O Clone volta no Vale a Pena Ver de Novo em outubro

Após 20 anos de sua primeira exibição, a novela O Clone será reexibida nas tardes da Globo no Vale a Pena Ver de Novo a partir do dia 4 de outubro.

Escrita por Gloria Perez e estrelada por Giovanna Antonelli e Murilo Benício, a trama será exibida no Vale a Pena Ver de Novo pela segunda vez. A primeira foi em 2011, marcando os 10 anos da novela.

A obra mostra a história de amor impossível entre o casal Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) e traz a cultura muçulmana da moça, cenas do Marrocos e uma série de jargões que entraram na boca do povo, como “Inshallah!”, da personagem Khadija (Carla Diaz), “Não é brinquedo, não!”, de Dona Jura (Solange Couto), “Cada mergulho é um flash”, de Odete (Mara Manzan) e “Arder no mármore do inferno”, com Tio Ali (Stênio Garcia).

A trama de O Clone

A história se inicia na década de 1980. Jade (Giovanna Antonelli) é uma filha de muçulmanos, nascida e criada no Brasil, mas que foi viver com o seu tio Ali em Marrocos após a morte da mãe. Quando Lucas (Murilo Benício) vai para lá a passeio com o irmão gêmeo Diogo (Murilo Benício), e o pai, Leônidas (Reginaldo Faria), ele e Jade se conhecem e se apaixonam, mas o rigor da cultura árabe os impede de ficarem juntos, e ela está prometida a Said (Dalton Vigh).

Voltando do Marrocos, Diogo sofre um acidente terrível e morre. O cientista Albieri (Juca de Oliveira), abalado pela morte do afilhado, decide clonar Lucas como uma forma de trazer Diogo de volta à vida, e realizar o sonho de ser o primeiro a realizar clonagem humana.

Quase 20 anos depois, Lucas está casado com Maysa (Daniela Escobar), e Jade com Said; Mas, quando os dois se reencontram, a velha chama é acesa e os dois farão de tudo para conseguirem ficar juntos.