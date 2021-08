Magazine Luiza tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia

A Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do país, está com diversas vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia. Há oportunidades para vendedor, vendedor especialista, assistente de loja e assistente de vendas sênior.

Em Osasco, há vagas abertas para vendedor nas lojas que ficam nas ruas Dona Primitiva Vianco e Antônio Agu, no Centro. Em Barueri, as oportunidades são para as funções de assistente de loja, vendedor e assistente de vendas sênior para as unidades nos bairros Centro, Aldeia e Vila São João.

Já em Carapicuíba, a Magazine Luiza está contratando vendedor especialista e assistente de loja para a unidade instalada no Centro da cidade. Em Cotia, no Jardim Monte Santo, há diversas vagas para vendedor. Entre as vagas abertas, há ainda oportunidades para PcD.

Os salários não foram divulgados pela empresa. Já o pacote de benefícios inclui assistência médica e odontológica, vale alimentação, vale refeição, previdência privada e bolsa de estudo.

Como se candidatar às vagas de emprego na Magazine Luiza:

Para se inscrever no processo seletivo, os interessados devem acessar o site 99Jobs.com, selecionar a cidade na qual pretende atuar e a vaga desejada.

