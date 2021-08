Assaí abre quase 300 vagas de emprego para nova loja em Itapevi

O Assaí Atacadista anunciou nesta segunda-feira (30), que está com 296 vagas de emprego abertas para a nova loja da rede, na cidade de Itapevi. A unidade, na rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, bairro São João, deve ser aberta até o fim do ano.

publicidade

Entre alguns dos postos dos setores, que oferecem funções técnicas, operacionais e de liderança, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, açougueiros e açougueiras, auxiliar de cozinha, nutricionista, entre funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.

O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

publicidade

Como se candidatar às vagas de emprego no Assaí em Itapevi

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaiitapevi.gupy.io até o dia 08 de outubro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo das vagas para a loja do Assaí em Itapevi será 100% on-line, sendo importante manter os dados cadastrais atualizados.

Na região, o Assaí conta atualmente com quatro lojas, localizadas nas cidades de Osasco, Cotia, Carapicuíba e Jandira.