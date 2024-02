Instituto Cacau Show abre inscrição para cursos em Itapevi

O Instituto Cacau Show, em parceria com a Prefeitura de Itapevi, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos oferecidos na sede do instituto, em Ambuitá.

Os cursos são nas áreas de língua portuguesa, matemática, aprendizagem socioemocional, dança, capoeira, musicalização e tecnologia.

Os interessados em participar devem preencher o formulário neste link e aguardar contato da equipe da entidade.

As aulas são ministradas duas vezes por semana, com opções de horários pela manhã e tarde, de acordo com o período de estudo das crianças e jovens na escola.

Podem se inscrever crianças e jovens matriculados na rede pública ou que estudem em escola particular com 100% de bolsa. O Instituto oferece lanche, uniforme e fornece todos os materiais necessários.

Para mais informações, o nosso whatsapp é (11) 99871-8537.