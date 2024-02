Confira o que abre e fecha em Itapevi na semana de Carnaval

O período de Carnaval também vai alterar o funcionamento dos serviços públicos em Itapevi. Foram decretados pontos facultativos na segunda (12), terça (13) e Quarta-Feira de Cinzas (14) nas repartições municipais.

Confira o que abre e fecha na cidade:

Prefeitura

O expediente administrativo no Paço Municipal se encerra nesta sexta-feira (9), às 17h e retorna a partir das 8h de quinta-feira (15).

Resolve Fácil

O atendimento estará fechado de sábado (10) até quarta-feira (14). Retorna apenas às 8h de quinta-feira (15).

Central de Resgate

Os serviços de emergência – Corpo de Bombeiros, GCM (Guarda Civil Metropolitana), Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Defesa Civil e Conselho Tutelar – e a Central de Videomonitoramento funcionarão normalmente, 24 horas.

Feiras Livres

Funcionarão normalmente, inclusive a Fenoit (Feira Noturna de Itapevi), na Rua Agostinho Ferreira Campos, de quinta-feira, das 18h às 22h.

Ecopontos

Os Ecopontos do Jardim Rosemary (Rua Licínio Adelino da Costa, 151), Vila Dr. Cardoso (Rua Nelson Ferreira da Costa) e Jardim Santa Rita (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, ao lado da Escola do Futuro do Santa Rita) estarão abertos nos feriados de Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas. As unidades operam de segunda a sexta-feira das 7h às 16h, e aos sábados, entre 7h e 11h.

Coleta de Lixo

A coleta de lixo acontece normalmente no Carnaval e na Quarta-Feira de Cinzas.

Saúde

As unidades de Pronto Atendimento e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) vão funcionar normalmente, 24 horas por dia. A Secretaria de Saúde e a Farmácia de Alto Custo estarão fechadas na segunda-feira (12), na terça-feira (13) e na Quarta Feira de Cinzas (14).

– Pronto-Socorro Central – 24h – funcionamento normal;

– Pronto-Socorro Amador Bueno – 24h – normal;

– Pronto-Socorro Levy de Lima (Vila Dr. Cardoso) – 24h – normal;

– CAPS Álcool e Drogas – 24h – normal;

– CAPS Conviver – 24h – normal;

– CAPS Infantil – fechado entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– CIS (Centro Integrado de Saúde) – fechado entre segunda-feira (12) e terça-feira (13); na quarta-feira (14) atende normalmente;

– UBSs – fechadas entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– USFs – fechadas entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– Centro de Reabilitação (Reab) – fechado entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– Centro de Referência da Saúde da Mulher – fechado entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– Serviço de Atenção Especializada (SAE) – fechado entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Zoonoses – fechadas entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– Farmácia Dose Certa – fechada entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14);

– Mutirão da Saúde (Rua José Michelotti, 28 – no Prédio do Ita Shopping Saúde) – fechada a partir desta sexta-feira (9) até quarta-feira (14).

Escolas

As unidades da rede municipal de ensino não terão aulas entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14).

Correios

As agências estarão fechadas de segunda-feira (12) a quarta-feira (14). Abrem após as 12h.

Enel

O Posto de atendimento estará fechado entre segunda-feira (12) e quarta-feira (14). Funcionará normalmente nos demais dias da semana. Solicitações de emergência podem ser realizadas pelo 0800 72 72 196.

Parque da Cidade e Areninhas

O Parque da Cidade vai funcionar de sábado (10) a quarta-feira (14), das 6h às 20h. De quinta-feira (15) até o dia 17, estará aberto das 6h às 22h, No dia 18, das 6h às 20h, e em 19 de fevereiro, das 17h às 22h, devido aos serviços de manutenção de praxe. As areninhas funcionarão normalmente neste feriado de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas.