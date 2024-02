Praia em Alphaville? Ratinho investe R$ 1,7 bilhão em clube de luxo com diversos atrativos

O apresentador Ratinho está à frente de um projeto diferenciado: a construção de um clube de luxo em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba. Esse empreendimento será erguido em uma área de 200 mil m² e terá como destaque uma praia artificial com ondas que podem chegar a 2,2 metros de altura, propício para quem deseja praticar surfe.

publicidade

O projeto, batizado de Reserva Beach Club, contará com uma piscina de ondas artificiais, além de outras opções para a prática de esportes, como quadras poliesportivas e beach tênis.

O complexo também oferecerá um skate park, simuladores de esqui, piscinas, estúdios de ioga e pilates, centros de fisioterapia, salas de massagem, hidromassagem, ofurô, saunas, academias, restaurantes, spa completo e até um heliponto para os sócios do clube chegarem com seus helicópteros.

publicidade

O clube em Alphaville será restrito a pessoas que comprarem títulos para acesso. Cada cota está sendo vendida por R$ 500 mil, e apenas 3.500 cotas estarão disponíveis. Além disso, haverá uma cota mais exclusiva dedicada a 300 membros cujos valores para acesso ainda não foram revelados.

As obras do projeto, que tem o apresentador Ratinho como sócio, estão previstas para começar ainda neste ano, com previsão de conclusão para 2026. Na segunda fase do empreendimento, o clube terá uma área residencial com apartamentos de até 550 metros quadrados e lotes para a construção de mansões.