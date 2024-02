Osasco e Barueri entram em quadra neste Carnaval pela Superliga de Vôlei

Os times do Osasco e do Barueri não vão ter folga neste Carnaval. O Barueri entra em quadra neste sábado (10) contra o Praia Clube, o terceiro da tabela de classificação da Superliga de Vôlei Feminino, fora de casa.

O jogo será em Uberlândia, às 21h, com transmissão do SporTV2. O Barueri, atualmente em 7º, luta para se manter na zona de classificação para os playoffs, que vai até o 8º.

Já o Osasco recebe o Sesi Bauru em casa no domingo (11), às 19h. O time do técnico Luizomar de Moura deve contar com o Ginásio José Liberatti lotado para devolver a derrota para o Bauru na primeira fase da competição.

O Osasco é atualmente o vice-lider isolado do campeonato.