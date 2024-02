Centro de Distribuição da Coca-Cola em Osasco contrata ajudante, auxiliar de entregas e motorista entregador

O Centro de Distribuição da Coca-Cola, em Osasco, está com vagas em aberto para os cargos de ajudante operacional, auxiliar de entregas e motorista entregador.

Veja a descrição e os requisitos para cada vaga:

Auxiliar de entregas

O auxiliar de entregas irá auxiliar na entrega de pedidos, conferência e organização da carga, cumprindo todas as políticas, normas e procedimentos estabelecidos.

Requisitos: ensino médio completo; ter disponibilidade para atuar de segunda a sábado e flexibilidade de horário. Desejável CNH categoria B ou C.

Ajudante operacional

O ajudante operacional será o responsável pela movimentação de produtos, vasilhames e materiais retornados do mercado e também por garantir a segurança do transporte e integridade das mercadorias, segregar os produtos e materiais não conformes e disponibilizá-los para a área de descarte, além de manter limpo e organizado o local de trabalho, retirando resíduos para prevenir a ocorrência de acidentes.

Há vagas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Os requisitos são: ensino médio completo.

Motorista entregador(a)

O motorista entregador(a) irá garantir a entrega eficiente e de alta qualidade dos produtos aos clientes, priorizando sempre a segurança durante todo o processo. Isso inclui o transporte dos produtos, garantindo que cheguem ao destino final em condições ideais e respeitando as normas de trânsito.

Os requisitos são: ensino médio completo, experiência como motorista de caminhão, CNH definitiva C, D e com a anotação EAR; ter disponibilidade para atuar de segunda a sábado e flexibilidade de horário. Desejável facilidade em manuseio de smartphone, aplicativos.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o título da vaga pretendida. O CD Coca-Cola FEMSA fica na Praça Agrícola La Paz Tristante, 35 – Industrial Anhangüera, Osasco.