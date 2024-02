A Prefeitura de Jandira executa obras para canalização do córrego existente no bairro Vila Rolim. Já foram removidos lixo e materiais acumulados em toda a extensão do rio.

A ação, de acordo com a administração municipal, visa melhorar o fluxo de água e prevenir enchentes e alagamentos, principalmente durante os períodos de fortes chuvas.

Não foi divulgada a previsão para o término dos trabalhos.