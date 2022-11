Instituto Carisma lança nova coleção de roupas em Osasco

A Oficina do Bem, projeto criado pelo Instituto Carisma – organização social que atua com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de crianças, adolescentes e famílias moradores da periferia de Osasco – em parceria com o Instituto C&A, 03 resultado dos cursos de capacitação oferecidos pelo Instituto Carisma que contempla não só a formação avançada em corte, costura e conhecimentos de moda, mas também conteúdos exclusivos de empreendedorismo, educação financeira e cidadania para que as participantes possam criar ou fortalecer seus pequenos negócios.

O projeto contou com a criatividade da estilista Isabella Vieira, coordenadora da Oficina do Bem, que atuou com o apoio na execução de colaboradoras, mulheres participantes do projeto.

O trabalho trouxe, como conceito, as roupas para “perto da natureza”, com cores vivas que remetem ao frescor da mata.

Parte das peças foram desenvolvidas com tecidos reaproveitados vindo de doações do Instituto C&A.

São blusas, shorts, calças, vestidos, bermudas, tops e saias – a um preço justo, com tecidos de qualidade e maior reaproveitamento, para atender a maior parte de corpos reais das mulheres brasileiras.

Informações como valores e catálogo completo de produtos podem ser adquiridas diretamente no site www.oficinadobem.org/.

Sobre o Carisma

Ao longo destes 19 anos, mais de 50 mil pessoas e mais de duas mil famílias já foram atendidas nos projetos voltados para a educação integral, geração de renda, sustentabilidade e fortalecimento do território.

Além disso, a instituição também já realizou centenas de doações para as famílias periféricas de Osasco, sobretudo dos bairros Jardim Padroeira, Jardim São Pedro e a região de Quitaúna.

Trata-se de um espaço de oportunidades para crianças, adolescentes e seus familiares que vivem em situação de alta vulnerabilidade social na região.

A ideia é promover a autonomia, cidadania e a garantia de direitos de todos, atuando, desde 2003, nas áreas de educação, cultura, esporte, qualificação profissional, geração de renda e fortalecimento comunitário. Dentre os projetos realizados pelo instituto, destaque para “Educando para a Cidadania”, “Sustentabilidade”, “Trabalho e Renda” e “Fortalecimento Comunitário”.

Serviço

Coleção Brasil Verão 23 – Oficina do Bem/Instituto Carisma

Peças: Blusa e shorts, calças, vestidos, bermudas, saias e tops

Produtos podem ser adquiridos pelo site ou no bazar permanente do Instituto Carisma

Endereço: R. São Bento, 273 – São Pedro, Osasco

Telefone para Informações: (11) 3695-8854