Instituto Votorantim abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1.750

O Instituto Votorantim abriu inscrições para o Programa de Estágio 2021, voltado a estudantes de qualquer curso de graduação com conclusão a partir de dezembro de 2022. São sete vagas para trabalhar em São Paulo, nas áreas de Comunicação, Relacionamento Corporativo, Administrativo Financeiro, Inovação e Gestão de Programas.

O valor da bolsa auxílio será de R$ 1.750,00 e os benefícios oferecidos são: vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte, Gympass, além do programa de desenvolvimento corporativo para estagiário, focado no desenvolvimento do autoconhecimento, da autoliderança e na formação teórica e prática em finanças.

Todas as fases do processo seletivo serão 100% online – das inscrições aos desafios, passando pela dinâmica em grupo até as entrevistas individuais. As inscrições podem ser feitas pelo site da Eureca .

O processo será realizado às cegas, buscando uma maior diversidade nos programas de recrutamento e seleção do instituto. Dessa forma, os recrutadores não obtêm informações como universidade, gênero e idade dos candidatos, que não são levadas em conta no processo, e abre espaço para a valorização de aspectos profissionais, competências, habilidades e tendências comportamentais dos candidatos.

“Valorizamos a diversidade e acreditamos que somente reunindo pessoas com histórias diferentes é que conseguiremos construir soluções que estejam alinhadas ao nosso propósito. Para nós, em uma sociedade mais justa e sustentável, com oportunidades para todos, todos ganham”, afirma Cloves Carvalho, diretor-presidente do Instituto Votorantim.

As inscrições vão até 02 de dezembro e o resultado será divulgado no dia 18 de dezembro. Além das tradicionais etapas de inscrições e envio de cases, os gestores do Instituto promoverão um workshop para os participantes, visando o desempenho profissional de cada um. O programa de estágio tem duração de um ano e poderá ser estendido por mais um, possibilitando que os participantes passem passar por uma jornada de desenvolvimento completa dentro do Instituto Votorantim.

Serviço – Programa de Estágio Instituto Votorantim 2021

7 vagas //

Áreas: Comunicação, Relacionamento Corporativo, Administrativo Financeiro, Inovação e Gestão de Programas //

Pré-requisitos: Formação a partir de dezembro/2022 e conhecimentos no Pacote Office //

Inscrições: até 02/12/2020 //

Bolsa auxílio: R$ 1750,00 //

Benefícios: Vale refeição, plano de saúde, seguro de vida, vale transporte e parceria com Gympass + Programa de desenvolvimento corporativo para estagiário

Link para inscrições: Eureca