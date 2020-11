Dr. Lindoso promove carreata na zona Norte de Osasco

Na tarde deste domingo (8), o candidato à Prefeitura de Osasco, Dr. Lindoso (Republicanos) realizou uma carreata pelos bairros da zona Norte da cidade, com o seu vice Coronel Lucena.

Estiveram reunidos aproximadamente 650 carros de candidatos a vereadores, além de apoiadores e simpatizantes das propostas, segundo a assessoria do candidato. A carreata partiu do bairro Presidente Altino, por volta das 14h30, e encerrou na rua Manaus, no Jardim Rochdale, às 18h30.

“Não podemos deixar nossa população ir para as outras cidades em busca de saúde, educação, segurança, temos que proporcionar isso aqui para eles. É a obrigação dos governantes”, afirmou Dr. Lindoso durante a ação.

