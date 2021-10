Insubstituível é atração na Sessão Da Tarde hoje (18/10) na Globo

A Sessão da Tarde hoje (18/10), segunda-feira, tem como atração o filme Insubstituível na Globo. A produção será exibida por volta das 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sessão Da Tarde hoje (18/10): Insubstituível

Sinopse: Todas as pessoas numa área rural podem contar com Jean-Pierre, o médico que os atende, cura e os tranquiliza diariamente, sete dias por semana, há anos. Com Jean-Pierre doente, Natalie, recém-formada, chega da cidade para tentar ajudá-lo e enfrenta dois grandes dilemas: conseguir se adaptar a esta nova vida e, principalmente, substituir o homem que a população acredita ser insubstituível.

Título Original: Irreplaceable

Elenco: Francois Cluzet; Marianne Denicourt; Félix Moati; Isabelle Sadoyan

Direção: Thomas Lilti

Nacionalidade: Francesa

Gênero: Comédia