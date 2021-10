Tela Quente hoje (18/10) exibe Depois Daquela Montanha na Globo

A Tela Quente hoje (18/10), segunda-feira, tem como atração o filme Depois Daquela Montanha na Globo. O longa será exibido por volta das 23h05, logo após mais um capítulo da novela Verdades Secretas.

Tela Quente hoje (18/10): Depois Daquela Montanha

Sinopse: No aeroporto, um cirurgião com uma emergência médica e uma fotógrafa prestes a se casar decidem fretar um pequeno avião, a fim de chegar em seus destinos dentro do tempo. Quando a aeronave cai em uma região montanhosa coberta por neve, eles se veem obrigados a unir forças para tentar sobreviver.

Título Original: The Mountain Between Us

Elenco: Beau Bridges; Dermot Mulroney; Idris Elba; Kate Winslet

Dubladores: Hércules Franco; Júlio Chaves; Mônica Rossi; Ronaldo Júlio

Direção: Hany Abu-Assad

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama