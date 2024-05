Internacional espera lotar Arena Barueri com ingresso solidário em prol do RS nesta terça, 28

Internacional espera lotar Arena Barueri com ingresso solidário em prol do RS...

O Sport Club Internacional joga contra o Belgrano-ARG na Arena Barueri, na noite desta terça-feira (28), em partida válida pela Copa Sul-Americana. Com o objetivo de atrair o público e ajudar o Rio Grande do Sul, o clube lançou um ingresso solidário.

Pela iniciativa, o torcedor que comparecer ao jogo desta terça, em Barueri, com 1 kg de alimento não perecível vai pagar metade do valor do ingresso. Quem tiver interesse no desconto deve optar por “ingresso solidário” na compra online no site do clube. Já os sócios do Internacional podem emitir o ingresso sem custo.

Como uma solução para manter suas atividades após a tragédia que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, o Internacional tem realizado os seus treinos em Itu, no interior paulista.

Além disso, o clube gaúcho não arcará com custos para a partida na Arena Barueri. Isso porque a empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras e administradora do local, se encarregará de toda a parte financeira.