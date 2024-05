Dia dos Namorados no SuperShopping Osasco terá sorteio de viagem a dois ao Chile

Dia dos Namorados no SuperShopping Osasco terá sorteio de viagem a dois...

Para comemorar uma das datas mais românticas do ano, o Dia dos Namorados, o SuperShopping Osasco sorteará uma viagem ao Chile para duas pessoas, com direito a um passeio por uma famosa vinícola chilena. Para completar, ganham ainda um vinho exclusivo Grand Cru do país andino.

Para participar da promoção, o cliente precisa juntar R$ 350 em compras nas lojas participantes e trocar por um vinho exclusivo Grand Cru. O presente é limitado a um brinde por CPF e o participante ganha um número da sorte para concorrer a uma viagem de casal ao Chile, país mundialmente conhecido por suas vinícolas encantadoras e belezas naturais, como o Deserto do Atacama e as Cordilheiras dos Andes.

“É o momento perfeito para escolher o presente ideal para o seu parceiro, preparar um encontro romântico e ainda concorrer a uma viagem inesquecível” diz Karina Aono, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

A troca do brinde será feita no 2º Piso, ao lado da loja Centauro, de 6 até o dia 16 de junho ou enquanto durarem os estoques. Os cadastros das notas fiscais efetuados de segunda-feira a quinta-feira valem números da sorte em dobro para o sorteio da viagem.

Já o sorteio da viagem será realizado no dia 20 pela Loteria Federal.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.