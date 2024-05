Osasco espera arrecadar R$ 5,4 bilhões em 2025

A Secretaria de Planejamento e Gestão de Osasco realizou ontem (27) uma audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025. O município estima arrecadar cerca de R$ 5,4 bilhões no próximo ano.

publicidade

O encontro ocorreu na antiga Sala Osasco, anexa ao Paço Municipal, e contou com a participação do secretário de Planejamento, Eder Máximo, técnicos da pasta e da Secretaria de Finanças e de outras áreas da Administração, e representantes de entidades civis e organizações sociais.

A LDO estabelece as diretrizes para a confecção da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo ano com suas estimativas de receitas e despesas. Segundo Eder, a participação da sociedade nas discussões da Lei é fundamental “porque é a população que vive a realidade da cidade. É ela que nos ajuda a apontar os caminhos sobre onde e como a Administração deve aplicar os recursos públicos”.

Investimentos

publicidade

Na LDO estão previstos, entre outras ações, investimentos na construção de uma ponte que partirá do trecho final da Avenida Brasil, no cruzamento com a Transversal Norte, no Jardim Piratininga, passando por baixo da rodovia Castello Branco e, na sequência, por cima da linha do trem. Será a terceira ponte de transposição do Tietê/linha férrea, que facilitará a ligação entre a zona Norte, Centro e zona Sul de Osasco.

O documento prevê ainda a construção de uma CEMEI no Jardim Mutinga, moradias populares no Morro do Sabão, reforma de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e construção de três unidades da Escola do Futuro, uma no Jardim D’Ávila, outra no Jardim Primeiro de Maio, e a terceira no Rochdale.

Após a elaboração da peça orçamentária, o texto será enviado até o final de setembro para apreciação e votação na Câmara Municipal de Osasco.