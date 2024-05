Barueri terá seleção para 40 vagas de operador de armazém com salário de R$ 2.134

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza, na próxima semana, uma seleção para preencher 40 vagas de operador de armazém. As oportunidades são para trabalhar em uma rede de supermercados situada no Setor Anhanguera Industrial, em Osasco.

Não é necessário ter experiência ou escolaridade. Os interessados devem ter idade entre 18 e 35 anos. Na função de operador de armazém, realizarão atividades como a separação de mercadorias para as lojas de acordo com a demanda.

A empresa oferece salário mensal de R$ 2.134,00, vale-transporte, refeição no local, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida e premiação. Os horários de trabalho disponíveis são: das 6h às 14h20; das 14h20 às 22h40 ou ainda das 22h40 às 6h.

Os candidatos interessados devem retirar carta de encaminhamento na Casa do Trabalhador de Barueri (Setor Amarelo do Ganha Tempo – mesa 20) até dia 5 de junho (quarta-feira), às 13h. Já a entrevista será realizada no dia seguinte, 6 de junho, também às 13h, na Casa do Trabalhador.