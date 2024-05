Ladrão usa faca para ameaçar passageiros de ônibus em assalto e é preso em Cotia

Um indivíduo foi preso por policiais militares após assaltar passageiros de um ônibus, no Centro de Cotia, na tarde desta segunda-feira (27). Ele utilizou uma faca para ameaçar as vítimas.

Equipes da Polícia Militar receberam as informações sobre a ocorrência, no entorno da UPA Atalaia, e iniciaram as buscas pelo suspeito, localizando-o em seguida. Com ele, os policiais encontraram a faca usada durante o assalto, além de dinheiro e pertences das vítimas.

O meliante foi encaminhado à delegacia de Cotia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

