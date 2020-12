Investidores vêm a Osasco negociar compra da Rede TV!

A Rede TV!, emissora sediada em Osasco, pode ser vendida em breve e já recebeu até a visita de interessados na compra, segundo informações do portal NaTelinha, do Uol.

A empresa tem amargado prejuízos e baixa audiência e os donos, Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, tiveram encontros com potenciais compradores na última semana, afirma a reportagem.

O cantor Netinho de Paula, que já realizou projetos empresariais em TV e apresenta o programa “É da Gente”, exibido aos domingos na casa, tem participado das articulações, aproximando os sócios da emissora e representantes de um grupo interessado. “Estou apenas mediando a aproximação de um grupo interessado em negociar com a RedeTV!” afirmou, ao NaTelinha.

A emissora acumula dívidas de mais de R$ 136 milhões somente com a Previdência, segundo dados do Ministério da Economia, e figura na sexta posição nas médias do Ibope, atrás de Globo, Record, SBT, Band e Cultura.

A assessoria da Rede TV! negou que a empresa esteja à venda.