“Minha Mãe é Uma Peça 3” é uma das atrações de cine drive-in grátis em Barueri

De sexta-feira a domingo, dias 11, 12 e 13 de dezembro, o projeto Cine Autorama vai exibir três sessão gratuitas de filmes em Barueri. As produções serão exibidas no formato drive-in, no estacionamento do Ginásio de Esportes José Correa, e seguirão as normas de segurança contra a covid-19.

Serão exibidos os filmes Minha Mãe é Uma Peça 3, A Vida Secreta dos Bichos e Turma da Mônica: Laços, em sessões que começarão sempre às 20h. A cada sessão serão disponibilizados ingressos gratuitos para 90 carros, que deverão ser reservados pelo site www.sympla.com.br/cineautorama.

A limitação será de até quatro pessoas por veículo. O público deverá usar máscaras durante todo o evento, mesmo que permaneçam apenas dentro dos carros. Também será mantida uma distância mínima de dois metros entre os veículos.

O projeto é viabilizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do governo do estado, com patrocínio da empresa Ecolab, apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri e realização da Brazucah Produções e da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

Confira a programação completa do cine drive-in gratuito em Barueri:

11/12 – Sexta-feira: Minha Mãe é Uma Peça 3 //

12/12 – Sábado: A Vida Secreta dos Bichos //

13/12 – Domingo: Turma da Mônica: Laços //

Onde: Estacionamento do Ginásio de Esportes José Correa – Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro de Barueri // Horário: às 20h // Entrada gratuita