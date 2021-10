IPTU de R$ 24 mil e condomínio de R$ 3,7 mil mensais: mansão à venda em Alphaville impressiona

Uma mansão colocada à venda no Alphaville/Tamboré, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, impressiona pelo requinte e conforto.

Com quase 2 mil metros quadrados de área construída, o imóvel tem atrativos como 6 suítes máster com hidromassagem, sala íntima, sala de jantar, piscina com bar molhado, cinema com 17 lugares, área de lazer, academia, brinquedoteca, piso em mármore e parede com mosaicos de mármore, escritório, entre muitos e muitos outros.

O valor da propriedade no Alphaville/Tamboré não foi divulgado, mas as informações sobre IPTU e condomínio dão a dimensão de que é pra quem pode… O IPTU é de quase R$ 24 mil, que pode ser parcelado em 12 vezes de quase R$ 2 mil e o condomínio custa R$ 3,7 mil por mês.

A mansão no bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba que é reduto de ricos e famosos foi anunciada pela Alphaclass Imoveis, que divulgou os detalhes e imagens do imóvel em vídeo no YouTube. Confira abaixo: