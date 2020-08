Itapevi abre inscrições para castração de cães e gatos

Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Itapevi abriu as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos no Castramóvel, consultório itinerante de pets. O cadastro é online e o tempo médio de espera para a cirurgia do pet é de 90 dias.

O serviço online foi lançado para agilizar o agendamento das cirurgias e evitar o deslocamento de pessoas em meio à pandemia de covid-19. No cadastro, o responsável deve confirmar o termo de responsabilidade, declarando estar ciente de todas as questões necessárias para a cirurgia, e aguardar o contato dos agentes municipais.

A inscrição deve ser feita por meio do site Castração Itapevi. Podem ser castrados cães e gatos, de raça indefinida, a partir dos cinco meses de idade até cinco anos, com até 15 quilos. Durante a cirurgia, o animal tem sua orelha tatuada para controle populacional.

Preparo do animal para castração e recomendações

Os animais devem estar com pelo menos, seis horas de jejum de alimentação e água e chegar no horário agendado. Durante a pandemia, devem ser levado ao Castramóvel por um único tutor adulto obrigatoriamente de máscara.

Os gatos devem ser trazidos dentro de caixas de transporte (uma caixa por animal), os cachorros serão aceitos desde que tenham até 15 quilos e sem raça definida (não há castração de animais de raça) e o ideal é que estejam em caixa de transporte.

As orientações de cuidados pré e pós-operatórios poderão ser disponibilizados por mídia de vídeo e material impresso, no local terá banner reforçando os cuidados e protocolos de segurança, com o objetivo de diminuir o contato físico com a população e equipe, para evitar o contágio e disseminação do vírus.

As medicações para o pós-operatório serão entregues na alta do animal, como antibiótico, analgésico e antiinflamatório em um único comprimido a ser administrado a cada 24 horas, por três dias e nunca em jejum.

Castramóvel

Em funcionamento desde fevereiro deste ano, o Castramóvel trata-se um ônibus totalmente adaptado como consultório veterinário itinerante, que realiza castrações gratuitas de cães e gatos pré-agendadas. O Castramóvel integra a série de ações para controlar a população animal, principalmente o número pets abandonados nas ruas.

Mais informações sobre inscrições, dúvidas e orientações sobre o funcionamento do Castramóvel podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-0862 ou pelo e-mail sma@itapevi.sp.gov.br.