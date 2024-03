Itapevi anuncia Escola do Futuro em Ambuitá

O bairro do Ambuitá, em Itapevi, vai ganhar uma unidade da Escola do Futuro, que oferece educação de tempo integral.

O projeto executivo já foi autorizado e a escola será na Estrada da Servidão, próximo ao Residencial Vila Bela Itapevi, e a área total do terreno é de 8.716 m².

A nova unidade em Ambuitá, a exemplo das demais que se encaixam no conceito, atenderá centenas de alunos do Ciclo 1 do Ensino Fundamental dos bairros próximos.

O projeto deverá contemplar piscina aquecida, laboratório e brinquedoteca, ateliê criativo, espaços para atividades pedagógicas e lúdicas, quadra poliesportiva, auditório e parque externo com playground.