Tribunal de Contas do Estado divulga mapa de custos das câmaras municipais

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (27), o estudo denominado Mapa das Câmaras, que analisa o quanto o poder legislativo custa para as administrações municipais.

publicidade

De acordo com os dados de 2023, as câmaras das 6 principais cidades da região consumiram juntas o montante de R$ 721.177.448,12.

Os recursos empregados no custeio e no pagamento de pessoal, frente a uma população estimada em 2.210.932 habitantes, segundo dados do IBGE, representam uma média per capita de R$ 326,18.

publicidade

A Câmara de Osasco, com gasto total de R$ 86.325 milhões é a mais ‘cara’ da região. Já em custo por habitante, a Câmara de Barueri é a mais onerosa, com custo per capita de R$ 210,53.

Já a Câmara de Carapicuíba é a que menos gastou, tendo registrado gasto total em 2023 de R$ 16.394.206,46 e custo por habitante de R$ 42,36.

Confira os números de cada Câmara segundo o Mapa das Câmaras do TCE:

publicidade