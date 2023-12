Itapevi é certificada pelo programa Verde Azul

A Prefeitura de Itapevi conquistou uma certificação do programa Verde Azul, no último dia 19 de dezembro. A entrega da qualificação foi realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo.

A cidade figura entre as que mais realizaram ações ambientais em todo estado paulista. Em 2022, a cidade estava na 173ª colocação e agora está na 49ª posição dentre os 412 municípios paulistas na mesma categoria de cidades com até 300 mil habitantes.

Da região, Itapevi está à frente de Carapicuíba, Cotia e Jandira, por exemplo, e conquistou a certificação Qualificação II, que são para os municípios que atingiram pontuação entre 40 e 59,99 pontos.

Com a premiação realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e os avanços obtidos, na prática, com a certificação, a cidade pode fazer melhores direcionamentos da agenda ambiental local, dando maior visibilidade e confiança para investidores, além de garantir a boa imagem junto ao setor privado pelo fato do município preocupar-se com políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável.

Algumas das iniciativas que ajudaram a elevar os indicadores de Itapevi e garantir a certificação foram:

– Implementação do projeto Itapevi Mais Verde;

– Ações de educação ambiental como a exposição de abelhas sem ferrão;

– Feira de Adoção Animal;

– Articulação junto ao Consórcio Cioeste na área ambiental;

– Produção de relatório de desempenho da operadora da Estação de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto (ETE) na região;

– Produção de informações sobre fonte geradora e quantidade de energia elétrica consumida pelo município;

– Pedalada pelo Meio Ambiente;

– Ampliação de ciclovias, ciclofaixas e calçadas com acessibilidade;

– Ação de educação ambiental com foco em queimada urbana;

– Revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos (com a implantação de três Ecopontos, no Rosemary, Cardoso e Santa Rita);

– Oficinas de recicláveis e automonitoramento da destinação final de resíduos domésticos do de Itapevi;

– Colocação de nova iluminação de LED em toda a cidade;

– Sustentabilidade nas compras públicas;

– Plantio e doação de Mudas;

– Ações de preservação de nascentes.

98% de evolução na área ambiental já em 2021

De 2020 para 2021, Itapevi já havia sido classificada com 98,9% de evolução em termos de projetos e iniciativas desenvolvidas neste período. Tudo foi fruto de importantes investimentos na área do Meio Ambiente desde 2017.

Na ocasião, a cidade tinha conquistado o 247º lugar entre 616 municípios participantes do Estado de São Paulo na época.

Itapevi aderiu ao programa no ano de 2009. A nova adesão foi assinada em 2021. Para atender aos critérios técnicos do programa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa dos Animais participou de capacitações disponibilizadas pelo programa, desenvolveu ações, atividades e pesquisas no setor.