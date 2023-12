Parque da Maturidade de Barueri terá aulão na academia de ginástica e mais atividades a partir de terça

O ano de 2024 começa repleto de atividades no Parque da Maturidade, centro de lazer administrado pela Secretaria da Família de Barueri. Terça e quinta-feira, dias 2 e 4 de janeiro, haverá aulão na academia de ginástica.

Já o retorno das atividades esportivas, como atletismo, bocha e basquete será a partir do dia 8 de janeiro. Ainda neste mês, o parque receberá palestras, torneio interno e seletiva de jogos.

Aproveitando as férias escolares, os vovôs e vovós do Parque poderão conciliar suas atividades esportivas e de lazer com os adoráveis netinhos na quadra e também no salão do Setor Cultural.

Confira a programação de janeiro de 2024 do Parque de Maturidade:

Dia/ Horário / Atividade