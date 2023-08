Itapevi inicia vacinação contra gripe e covid no Terminal Rodoviário nesta quarta-feira (2)

Começa a funcionar nesta quarta-feira (2), a tenda montada pela Prefeitura Itapevi no Terminal Rodoviário do centro da cidade para vacinação contra a Gripe e Covid-19 (vacina Bivalente).

publicidade

O novo local para reforço de vacinação visa facilitar o acesso dos trabalhadores e estudantes aos imunizantes.

A tenda vai aplicar as doses de segunda a sexta-feira, das 16h30 às 20h.

publicidade

A ação não tem data de término, já que o objetivo é ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários, sendo uma forma de deixar a população protegida contra essas doenças no inverno. O Ministério da Saúde preconiza que 90% dos grupos prioritários sejam vacinados.

As doses dos imunizantes também são aplicadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Amador Bueno, Suburbano e do Vitápolis. Em todas as demais unidades de saúde do município a aplicação é realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. É preciso apresentar carteirinhas de vacinação e CPF para facilitar o processo de imunização.

publicidade