Vacinação contra a gripe terá programação especial em Cotia

A Prefeitura de Cotia vai realizar três eventos, em diferentes locais e horários, para promover a vacinação contra a gripe no mês de agosto.

A primeira ação programada será no sábado (5), no Sacolão Municipal (Rua Ouro, s/nº, ao lado do ginásio de esportes) das 9h às 12h.

A programação de vacinação continua na quarta-feira (9), das 15h às 19h, no Terminal de Caucaia do Alto (Avenida Roque Celestino).

A última ação será no outro sábado (12), das 12h às 20h, no Shopping Granja Vianna (Rodovia Raposo Tavares, km 23,5).

As atividades vão atender todas as pessoas a partir de 5 anos de idade que ainda não tenham recebido a dose do imunizante neste ano.

A vacinação normal, no entanto, segue disponível para todas as pessoas com idade a partir de 6 meses em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.