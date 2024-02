Itapevi realiza operação contra pancadões neste final de semana

A Prefeitura de Itapevi realiza neste final de semana mais uma Operação Noite Tranquila. A ação conjunta entre o Setor de Fiscalização de Posturas Municipais e a Guarda Civil Municipal começa às 21h dessa sexta-feira (2) e do sábado (3) e tem o objetivo de combater a perturbação gerada pelas festas e aglomerações organizadas ilegalmente na rua, também conhecidas como “pancadões”.

A iniciativa irá abranger diversos bairros da cidade, sem aviso prévio e programação divulgados, para poder flagrar as irregularidades. As multas para as pessoas ou estabelecimentos que promoverem os “pancadões” podem chegar até R$ 2.630 e até cassação do alvará de funcionamento em caso de reincidência.

A ação ocorrerá durante todo período noturno e madrugada com as equipes de plantão da Fiscalização, a GCM e as ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), ROM (Ronda Ostensiva em Motocicleta) e o Canil da corporação.

A população pode colaborar fazendo denúncias pelos telefones 4141-0474 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h) ou 153 e pelo 190 da Polícia Militar 24 horas por dia.