Governo do Estado inicia em fevereiro a licitação da organização que vai administrar o novo hospital de Barueri

O secretário estadual de saúde, Eleuses Paiva, anunciou ao prefeito de Barueri, Rubens Furlan, que a licitação que vai definir a organização social (OS) que vai administrar o novo Hospital Regional de Barueri deve ser iniciada em fevereiro.

O prefeito esteve reunido com o secretário, ocasião em que foi discutido o processo de funcionamento do hospital e o processo legal de contratação da OS.

Segundo Paiva, em fevereiro haverá o chamamento para as OSs que desejarem participar do processo licitatório. “Vamos tentar, o mais breve possível, colocar esse estrutura para funcionar”, disse o seretário.

Obra entregue

A unidade, que já foi entregue à administração estadual, foi erguido em terreno de 64.000 m², com 41.000 m² de área construída distribuídos em 10 pavimentos e um heliponto. O Hopsital tem 442 vagas descobertas de estacionamento, 17 elevadores e 360 leitos, com atendimento em oncologia com quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cirurgia bariátrica na alta e média complexidade.

Do total de leitos previstos, 50 serão de UTI. Além disso, o Hospital Regional de Barueri terá oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica), Pronto Atendimento com 28 leitos de observação, hospital-dia com 20 leitos, salas equipadas com tomografia e ressonância magnética; parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital, dentre outras áreas específicas.

O projeto foi realizado por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de Barueri, que doou o terreno, o projeto e custeou metade da construção; e o governo estadual, que complementou os demais gastos com a obra e colocará o prédio em funcionamento.