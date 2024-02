Cotia terá Pedágio Ambiental e Sucata Digital no centro neste sábado (3)

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de Cotia realiza neste sábado (3), das 9h às 13h, mais uma edição dos Projetos ‘Pedágio Ambiental’ e ‘Sucata Digital’. O Pedágio Ambiental doa muda de árvores nativas e o Sucata Digital recolhe lixo eletrônico para descarte adequado.

publicidade

A ação será realizada na Avenida Antônio Mathias de Camargo, na altura do número 40, no centro.

Entre as mudas que serão distribuídas gratuitamente à população estão: Pimenta rosa, Ipês variados, além de mudas de espécies atrativas para pássaros e abelhas nativas (sem ferrão). A iniciativa também conta com ação educativa e de conscientização, com a entrega de material educativo e orientações sobre plantio e cultivo das espécies.

publicidade

Já o lixo eletrônico descartado será destinado à Cooperativa Coopernova Cotia Recicla, que dará destinação correta ao material, evitando a contaminação do meio ambiente. Podem ser deixados na ‘Sucata Digital’: computadores, tablets, monitores, celulares, telefones, impressoras, carregadores, rádios, celulares, micro-ondas, entre outros.