Silvio Santos muda o visual e surpreende: “Está gatão!”

Aos 93 anos, o apresentador Silvio Santos decidiu dar uma repaginada no visual, no salão de Robson Jassa, em São Paulo. A transformação surpreendeu internautas, que teceram vários elogios ao comunicador, nesta quinta-feira (1).

Jassa foi quem compartilhou a mudança do dono do SBT, que deu adeus ao cabelo branco. “Hoje a tarde foi animada com Silvio aqui no salão se cuidando com meu pai! Ele está ótimo”, declarou.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram suas impressões e registraram o carinho que sentem por Silvio. Ele está afastado da TV há mais de um ano e disse recentemente, que tem preguiça de voltar.

“Volta, Sisi”, disparou uma internauta. “Está gatão!”, disse outro. “Que saudade dele!”, escreveu outro. “Lindo mesmo, é bom aparecer para matarmos a saudade um pouco”, disse outro.