Longe do SBT, Silvio Santos completa 93 anos e diz que voltará à emissora: “só estou com preguiça”

O dono do SBT, Silvio Santos, completa 93 anos nesta terça-feira (12), e celebrou a data, na manhã de hoje, ao lado de fãs que apareceram na porta de sua mansão, em São Paulo. O apresentador ganhou os parabéns e até bolo de aniversário.

Silvio está afastado da televisão desde o ano passado. Sua filha, Patrícia Abravanel é quem está no comando do seu tradicional programa dominical, que fez 60 anos no ar no mês de junho.

Ao ser questionado sobre um possível retorno à emissora sediada em Osasco, ele disparou: “Claro que vou voltar. Estou com preguiça, só, mais nada. Preguiça mesmo”, revelou ao “Fofocalizando”.

Silvio Santos também falou sobre os seus 60 anos de carreira! 📺💜#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/2nkZE6gfEG — Fofocalizando (@pfofocalizando) December 12, 2023

O Homem do Baú agradeceu o carinho que recebeu do público: “Estou muito feliz! E muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar”, completou.