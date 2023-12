Dilma Rousseff é eleita Mulher Economista 2023

A ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, foi eleita Mulher Economista 2023 pelo Sistema Cofecon/Corecons, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia.

A decisão foi tomada durante a 729ª Plenária Ordinária do Cofecon, realizada no último sábado (9). Segundo o conselho, Dilma foi escolhida por sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do país ao longo de sua carreira.

“A escolha de Dilma Rousseff como a Mulher Economista de 2023 reflete o reconhecimento do seu legado e expertise no campo econômico, bem como seu papel fundamental na formulação e implementação de políticas que moldaram a trajetória econômica do Brasil”, diz o conselho, em nota.

A solenidade de entrega da premiação ocorrerá no ano que vem, durante a solenidade de posse da nova diretoria do Cofecon. A data ainda não foi confirmada.

Confira as vencedoras das edições anteriores:

2022 – Tania Bacelar

2021 – Esther Dweck

2020 – Denise Lobato Gentil

Da Agência Brasil