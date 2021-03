Itapevi tem 315 vagas em 10 cursos gratuitos de qualificação profissional

Em Itapevi, são oferecidas 315 vagas para 10 cursos gratuitos de qualificação profissional do programa estadual Novotec Expresso. As inscrições devem ser realizadas até o dia 9 de março pelo site www.novotec.sp.gov.br.

publicidade

A iniciativa é oferecida por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, por meio do Centro Paula Souza. As vagas são para jovens de 14 até 24 anos e as atividades presenciais acontecerão na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato).

São 10 opções gratuitas que oferecem oportunidades nas áreas de Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Produção Industrial, Economia Criativa e Produção Cultural e Design.

publicidade

O Novotec Expresso é uma das modalidades do programa do Governo do estado Novotec, que disponibiliza cursos de qualificação profissional com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior.

>>> Leia também: Portal do Trabalhador vai ajudar Havan de Osasco na contratação de funcionários

publicidade

Seguindo os protocolos sanitários, no primeiro semestre de 2021, a modalidade será semipresencial e terá aulas remotas na plataforma Microsoft Teams do Novotec, além de encontros presenciais na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas.

Confira abaixo os cursos oferecidos conectados com as demandas atuais do mercado de trabalho e os interesses dos jovens em Itapevi:

– Desenvolvimento Java

– Computação em nuvem

– Recepção e atendimento ao cliente

– Criação de sites e plataformas digitais

– Design de Plataforma Digital e Experiência do usuário

– Marketing Digital e vendas em redes sociais

– Logística

– Cibersegurança

– Excel Aplicado à área administrativa

– Programação para Android

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Itapevi:

O Novotec Expresso não possui processo seletivo. Jovens entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo estão aptos a se candidatar para uma vaga.

É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas. Há prioridade aos estudantes matriculados no ensino médio da rede estadual e das ETECs.

O interessado deve cadastrar-se no site fornecendo o número do CPF e criando um login com senha para acesso à conta. A partir daí serão solicitados dados pessoais, como: nome completo do estudante, número de RG, nome completo do pai e da mãe e será solicitado um e-mail para contato, além de outras informações adicionais.

Em caso de dúvidas sobre as inscrições, a Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é (11) 4450-6788 e o e-mail escola5.0@itapevi.sp..