Portal do Trabalhador vai ajudar Havan de Osasco na contratação de funcionários

O Portal to Trabalhador da Prefeitura de Osasco vai ajudar o departamento de Recursos Humanos da Havan nos processos seletivos para a contratação de profissionais que trabalharão na loja de Osasco da rede, que deve ser inaugurada na primeira quinzena de abril.

A informação é do secretário de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco, Gelso Lima, após reunião com representantes do RH da Havan, nesta segunda-feira (1º).

“Hoje, pra minha satisfação, conversei com a equipe do RH da Havan, que será inaugurada em abril em Osasco, e vamos, por meio do Portal do Trabalhador, ajudar a preencher as vagas que a nova loja vai abrir na cidade. Emprego para o osasquense!”, declarou o secretário, por meio das redes sociais.

Além de apoio a quem está à procura de emprego e qualificação profissional, o Portal do Trabalhador auxilia empresas na intermediação de mão-de-obra (mais informações pelo telefone: 11 3653-1133)

A loja da Havan em Osasco deve gerar cerca de 200 vagas de emprego para moradores da cidade. Terá mais 20 mil metros quadrados, na rua Werner Battenfelder, s/n, em Presidente Altino. Contará com um amplo espaço de conveniência e estacionamento com capacidade para 650 vagas. As obras foram iniciadas em agosto do ano passado.

No mês passado, foi erguida no terreno da unidade osasquense a réplica da Estátua da Liberdade, grande símbolo da empresa. “Vai virar um ponto turístico”, declarou o dono da Havan, Luciano Hang.

Interessados em se candidatar a vagas de emprego na Havan podem se candidatar por meio deste site.