Estátua da Havan está a caminho de Osasco: “vai virar ponto turístico”, diz Luciano Hang

Dono da Havan, Luciano Hang anunciou, em vídeo, que a réplica da Estátua da Liberdade, grande símbolo da rede de lojas, está a caminho da nova loja de Osasco, que deve ser inaugurada na primeira quinzena de abril. “Vai virar ponto turístico”, declarou o empresário.

“Está saindo mais uma estátua, desta vez para Osasco, vizinha de São Paulo. Uma mega loja, mais de 20 mil metros quadrados. Daqui uns 10 dias sobe [na área da loja osasquense] a nossa Estátua da Liberdade que, tenho certeza, vai virar um ponto turístico”, declarou Luciano Hang. “Povo de Osasco e de toda a região: muito obrigado”, emendou.

A réplica da Estátua da Liberdade é marca registrada das mais de 130 lojas da rede e chegam a custar mais de R$ 1 milhão para serem produzidas.

A Havan Osasco terá mais 20 mil metros quadrados, na rua Werner Battenfelder, s/n, em Presidente Altino. A loja contará com um amplo espaço de conveniência e estacionamento com capacidade para 650 vagas. As obras foram iniciadas em agosto do ano passado.

A unidade deve gerar mais de 200 vagas de emprego para moradores da cidade. Interessados nas oportunidades podem se candidatar por meio deste site.

