Volta Wellison: com depressão, rapaz de Carapicuíba está desaparecido há 2 meses

Dois meses após o desaparecimento, a família continua à procura de Wellison Dias Souza Nobre, de 29 anos, mais conhecido como Juninho, morador do bairro Cidade Ariston, em Carapicuíba. Ele sofre com depressão e fazia uso de muitos medicamentos controlados quando sumiu, no dia 27 de dezembro.

publicidade

“A gente já procurou tanto por ele que, até na cracolândia eu já fui e nada. Penso que ele pode estar internado. Como ele tinha depressão, e uns problemas com esquecimentos, pode ter esquecido o nome e o lugar onde mora. Alguém deve ter encontrado ele, mas é o que a gente acha. Até agora, não sabemos de nada e isso me dá uma angústia tão grande”, lamentou dona Cosmira Dias Souza, mãe do rapaz, ao Visão Oeste.

A mãe de Wellison fazia o almoço quando ele saiu de casa. Ela contou que sentiu falta do filho quando o procurou para que ele provasse a comida. Ele saiu sem levar documentos, celular ou qualquer outro pertence.

publicidade

Cosmira diz que o filho tomava muitos remédios controlados e que, após dois meses desaparecido, pode estar com sintomas mais fortes da depressão, além de ter emagrecido muito e estar com barba e cabelo grandes. “A aparência dele deve ter mudado e ele pode estar um pouco diferente das fotos que a gente tem, mas não desistimos de procurar o Wellison”.

O boletim de ocorrência do desaparecimento do rapaz foi feito ainda em dezembro. Segundo a mãe dele, os policiais já fizeram várias buscas, foram atrás de imagens em câmeras de monitoramento de comércios e residências nos bairros onde ele supostamente teria sido visto por populares, mas sem sinal dele.

publicidade

Quem tiver informações que possam levar a família ao paradeiro de Wellison pode entrar em contato com Cosmira, mãe do rapaz, no telefone (11) 97337-8939, ou ligar para a Polícia Militar, no 190 ou Disque Denúncia.