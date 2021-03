Hospital de Barueri tem mais de 90% de satisfação de pacientes, diz Prefeitura

Segundo a Prefeitura, o Hospital Municipal de Barueri (HMB) tem mais de 90% de satisfação de pacientes, de acordo com levantamento interno.

Com base nos dados da pesquisa realizada pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), em 2020, a média de satisfação dos pacientes foi de 92%, diz a administração municipal. Os setores de Internação, Ambulatório e Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) alcançaram, em média, 93% de aceitabilidade, sendo que, especificamente no mês de novembro, a Internação bateu o recorde do ano, com aceitação de 97%, ainda de acordo com a Prefeitura.

A administração municipal afirma que durante o ano de 2020 foram feitas melhorias na infraestrutura de todos os quartos, como adequações nas redes elétricas e de distribuição de gases medicinais, além da instalação de placas protetoras de parede do hospital.

“Medidas como substituição de tomadas, mangueiras e bicos garantem a segurança do ambiente. E os protetores de parede, além de impedirem o impacto da maca e de equipamentos médicos na estrutura do cômodo, possibilitam uma higienização mais rápida e fácil, já que o material é lavável”, explica Marco Antônio Abreu, gerente de manutenção do HMB, que considera que essas providências também contribuem para um espaço mais harmônico visualmente.

Ainda em 2020 foram realizados serviços de pintura nos quartos para finalizar as melhorias adquiridas no ano anterior, como a aquisição de camas hospitalares mais modernas e automatizadas e de poltronas reclináveis para acompanhantes. Todos os setores do hospital, inclusive as áreas comuns, também receberam pintura.

E entre o final de 2020 e o início de 2021, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, proporcionou a instalação do ar condicionado em todos os andares do HMB. “Antes apenas as áreas consideradas críticas, como os centros cirúrgico e obstétrico, eram climatizadas o que representava 20% da unidade. Agora, o hospital como um todo está climatizado”, comenta Marco Antônio.

